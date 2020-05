Martini Ziekenhuis ontwikkelt model tegen drukte in wachtruimtes

“Door de anderhalve-meter-maatregelen zal het aantal patiënten dat tegelijkertijd in een wachtkamer aanwezig is, soms met wel 75 procent verminderd moeten worden’, zegt dr. Justin Drupsteen, capaciteitsmanager in het Martini Ziekenhuis, in een verklaring. Om dat voor elkaar te krijgen ontwikkelde het ziekenhuis in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) een wiskundig model voor afsprakenschema’s.

Spreidingsmogelijkheden

Het Groningse model bevat allerlei opties om de drukte in de wachtruimtes zoveel mogelijk te spreiden. Eén daarvan is door te schuiven met de begintijden van de afspraken, zodat die niet dezelfde begintijd hebben. Het model kan ook de tijd tussen afspraken te verruimen en schuiven met de pauzes van de artsen. Ook het inzetten van eventuele leegstaande kamers als wachtruimte behoort tot de mogelijkheden. De eerste versie van het model wordt getest bij de poli van de Obstetrie en Gynaecologie.

Maatregelen

Al naargelang de mogelijkheden en de wensen van het ziekenhuis, berekent het model de drukte in de wachtruimtes en het risico op overschrijding van de maximale capaciteit. Het afsprakenmodel is niet de enige maatregel die het Martini Ziekenhuis treft. Het ziekenhuis werkt ook met eenrichtingsverkeer, screening bij de ingang, afstandsindicaties in de gangen en een andere inrichting van de wachtruimtes.

Sms-systeem

Ook andere ziekenhuizen zijn naarstig op zoek naar manieren de om anderhalve-meter-zorg in te richten. Zo experimenteert ziekenhuis Reinier de Graaf met een sms-systeem om patiënten op het juiste moment het ziekenhuis binnen te laten komen.