Máxima MC start met onderzoek patiëntervaring en uitkomsten

Het oncologisch centrum van Máxima MC (MMC) is gestart met het meten van de uitkomsten van zorg. Het Eindhovense ziekenhuis wil zo beter inzicht krijgen in hoe de patiënt de behandeling ervaart.

Het onderzoek richt zich in eerste instantie op patiënten met darmkanker en multipel myeloom. Op korte termijn moeten andere zorgpaden binnen het oncologisch centrum volgen, zo laat de organisatie weten.

Patiënten vullen een vragenlijst in over hun ervaring van de behandeling en het effect daarvan op hun dagelijks leven. Zij doen dit thuis online via het patiëntportaal van het ziekenhuis, voorafgaand aan een afspraak. Zo moet ook de zorgverlener zich beter kunnen voorbereiden op de afspraak met.

Gedurende het behandeltraject wordt de patiënt een aantal keer gevraagd om dezelfde vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijsten worden met elkaar vergeleken, waardoor het verloop van de ziekte in relatie tot de kwaliteit van leven zichtbaar moet worden.

“Het doel is om in de spreekkamer gezamenlijk vast te stellen op welke gebieden de patiënt verbetering wil bereiken om de kwaliteit van leven te vergroten”, stelt de ziekenhuisorganisatie. “Hierbij wordt goed gekeken naar wat de patiënt belangrijk vindt. Deze vragenlijsten zijn dan ook gericht op het dagelijks functioneren en de gezondheidsbeleving van de patiënt in relatie tot de klachten. Door het invullen van deze vragenlijsten krijgt de behandeld arts of verpleegkundig specialist inzicht in hoe de behandeling wordt ervaren.”