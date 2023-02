MBO Raad: praktijkopleiding zorg en techniek in de lift

Hoewel het aantal nieuwe mbo-studenten is gedaald, zitten opleidingen van de beroeps begeleidende leerweg (bbl) in de lift. Die toename is vooral toe te schrijven aan opleidingen in de zorg en techniek. “Dat is positief, want we hebben veel arbeidskrachten nodig in die sectoren”, aldus Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad.