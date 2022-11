Medisch Centrum Leeuwarden en Tjongerschans gaan juridisch fuseren

Bestuursvoorzitter Patrick Vink van MCL zegt dat de twee ziekenhuizen sterk de krapte op de arbeidsmarkt voelen. MCL helpt nu al Tjongerschans op de SEH en het ziekenhuis in Heerenveen springt weer bij met een OK-team in Leeuwarden.

De twee grootste ziekenhuizen van Friesland zijn tien jaar geleden bestuurlijk gefuseerd. Dinsdag hebben ze aangekondigd de laatste stap te willen zetten. De beoogde fusiedatum is 1 januari 2024.

Het besluit gaat tegen een trend in. De afgelopen twee jaar mislukten fusiepogingen in de Achterhoek (Slingeland Ziekenhuis en Beatrixziekenhuis), Noord-Limburg (VieCuri en Laurentius) en bij de Reinier Haga Groep in Den Haag.

Concurrentie is achterhaald

“Een volledige fusie maakt samenwerking veel makkelijker”, zegt Vink. “Wij geloven niet in concurrentie in de zorg. Concurrentie is achterhaald.” Het IZA heeft het besluit om juridisch te fuseren, gestimuleerd, vertelt Vink. De ziekenhuizen vinden de juridische fusie “een logische stap”.

Het is voor de planning van operaties efficiënter wanneer je beschikt over 22 operatiekamers in plaats van veertien en acht in afzonderlijke ziekenhuizen, aldus Vink. “Want dan moet je op beide locaties ruimte vrijhouden voor onverwachte ingrepen. Nu denken we vaak nog vanuit de individuele belangen van onze bv’s. Een juridische fusie geeft meer mogelijkheden.”

“Samen kunnen we de uitdagingen beter aan”, zegt Vink. “We voorzien een snel stijgende zorgvraag doordat er meer ouderen zijn en zij ook vaak meerdere aandoeningen tegelijk hebben. Tegelijk nemen de behandelmogelijkheden toe door technologische ontwikkelingen en – vaak – dure medicijnen. Dit alles leidt tot snel stijgende zorgkosten. Aan de andere kant is er sprake van ontgroening. Er zijn minder jonge mensen om het werk te doen, waardoor er nu al een groeiend tekort is aan medewerkers. Dit zet de zorg sterk onder druk.”

Eenheid van bestuur en toezicht

Beide ziekenhuizen vallen onder de stichting Zorgpartners, waarin ook ouderzorgorganisatie Noorderbreedte zit. Hierbij zijn de drie organisaties afzonderlijke bv’s, met een eigen begroting en eigen jaarrekening. MCL, Tjongerschans en Noorderbreedte hebben allen een eigen raad van commissarissen. Boven de drie organisaties hangt Zorgpartners Friesland, met een eigen raad van toezicht. Patrick Vink is voorzitter van de raad van bestuur van MCL, Jan Martin Wijnsma is directeur-bestuurder van Tjongerschans.

Sterke verschillen

Vink zegt dat er geen financiële redenen zijn om de fusiestap te zetten. De resultaten van beide ziekenhuizen verschillen sterk van elkaar. MCL draait goed. Het heeft een hoge solvabiliteit van 39 procent en vorig jaar een rendement van 2,5 procent. MCL kwam daarmee in oktober in de top 10 van de benchmark ziekenhuizen van BDO Accountants & Adviseurs. Tjongerschans eindigde juist op de zes na laagste plaats, met een negatief rendement en een solvabiliteit van 26 procent.