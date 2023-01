MC Leeuwarden vergroot medezeggenschap verpleegkundigen

Het platform bestaat uit een vertegenwoordiging van elke verpleegafdeling en polikliniek en richt zich op de verpleegkundige beroepsontwikkeling en uitoefening van het verpleegkundig werk. De deelnemers schakelen maandelijks met de verpleegkundige adviesraad (VAR) van het MCL.

Veel waarde

Aan het platform doen dertig verpleegkundigen mee. Patrick Vink, voorzitter van de raad van bestuur, is blij met de samenwerking en de vorming van het nieuwe platform. ‘’We hechten veel waarde aan de stem van onze verpleegkundigen. De vorming van dit platform is een mooie vervolgstap en zorgt ervoor dat de grootste beroepsgroep in ons ziekenhuis, die nauw betrokken is bij de zorg rondom de patiënt, meningen en ervaringen nog beter kan delen.’’

VAR-voorzitter Arno Huisman: “Met dit platform kunnen we verpleegkundigen in het MCL nog meer betrekken en de afstand tussen beleid en de werkvloer verkleinen. Een mooie stap in de versterking van de zeggenschap.’’