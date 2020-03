MCL in coronacrisis niet alleen voor Friezen

Het Medisch Centrum Leeuwarden heeft samen met andere ziekenhuizen in de regio Brabantse coronapatiënten een plekje gegeven om de zorg in het Zuiden te ontlasten. Het MCL wil solidair zijn en verwacht dat die houding wederkerig is. “Als de piek bij ons komt, zal Brabant ook voor ons klaar staan.”

Dat zegt een Gerard Akkerman, woordvoerder van het ziekenhuis met vestigingen in Leeuwarden en Harlingen. Hij reageert daarmee op noodkreten van zuidelijke ziekenhuisbazen die vorige week om hulp riepen toen hun afdelingen vol stroomden met coronapatiënten.

‘Brabant zal ons ook helpen’

Akkerman: “In het Noorden hebben we nog plek genoeg, nadat we al planbare operaties hebben afgeschaald en ons hebben voorbereid voor een toestroom van coronapatiënten. We willen daarom solidair zijn aan het Zuiden. Uiteindelijk zal de uitbraak doorrollen naar het Noorden. Als er bij ons een piek is en in Brabant vlakt de stijging van het aantal patiënten wat af, dan kunnen zij ons mogelijk weer helpen.”

Het MCL vestigt alle patiënten met coronaklachten in Leeuwarden, niet in Harlingen. Inmiddels liggen er in Leeuwarden vijftien coronapatiënten (besmet of verdacht), waarvan acht uit eigen regio. Er liggen drie Brabantse coronapatiënten op de Intensive Care en vier op de reguliere afdeling.

Plek voor Noorderlingen

In Friesland en Groningen ontstond in de afgelopen dagen wat onrust over of er na de opname van Brabantse coronapatiënten wel genoeg plek zou zijn voor patiënten uit eigen regio. Volgens het MCL hoeven Friezen niet te wanhopen. “Wij vermoeden dat de uitbraak bij ons nog zeker twee weken op zich laat wachten. “Dus hebben we nu nog genoeg plek voor patiënten. Brabanders of Friezen, we zijn toch medelanders”, zegt Akkerman. “We zijn niet een ziekenhuis alleen voor Friezen.”

De IC in Leeuwarden ligt voorlopig niet vol, stelt de woordvoerder. Er zijn nu negentien plekken met beademingsapparatuur, er wordt opgeschaald naar 27 en het ziekenhuis kan als het echt nodig is de capaciteit nog verder ophogen. Akkerman: “Dan zijn er nog vijftien isolatieplekken voor coronapatiënten met lichtere klachten. We kunnen daar eventueel ook dertig patiënten kwijt. We gaan nog een afdeling vrijgeven met twaalf plekken en kijken nog naar een extra afdeling om beschikbaar te maken.”

Mondkapjes

Waar er aan bedden nog geen gebrek is in Leeuwarden, is er maar een kleine voorraad aan mondkapjes. ” Er is genoeg, maar niet voor heel lang. We kunnen maar enkele dagen vooruit. Het houdt dus niet over”, zegt Akkerman. Het MCL krijgt wel mondkapjes die in Friesland bij andere bedrijven en zorgorganisaties worden ingezameld. Grote partijen die nu in Nederland binnenkomen, gaan volgens het MCL eerst naar Brabantse ziekenhuizen. “Als wij meer coronapatiënten krijgen, zullen er ook meer mondkapjes naar ons gaan.”

Fries overleg

Sinds vrijdag wordt de herplaatsing van patiënten uit het Zuiden naar andere provincies landelijk gecoördineerd. Volgens de zuidelijke ziekenhuizen was dit nodig om verplaatsing naar het Noorden te vergemakkelijken. Het MCL stelt dat die coördinatie nodig was, gezien de grote opgave qua plannen en logistiek. “Hiervoor was er wel wat onduidelijkheid tussen de ROAZ’en (Regionaal Overleg Acute Zorg, red.).”

Het MCL is de coördinator in Friesland. In Fries verband (het MCL en het Antonius in Sneek, Nije Smellinghe in Drachten en Tsjongerschans in Heerenveen) is afgesproken dat de meeste reguliere patiënten die geen Intensive Care nodig hebben naar de andere ziekenhuizen gaan, omdat het MCL een meer geavanceerde IC heeft. Van de 27 Brabanders met corona die naar Friesland kwamen afgelopen weekend, kwamen er 4 in Leeuwarden terecht.