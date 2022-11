MC Leeuwarden opent expositieruimte voor innovatie

MCL opent een expositie over innovatieprojecten. “De afgelopen jaren hebben we daar belangrijke stappen in gezet. Dat willen we graag laten zien aan onze patiënten, bezoekers en medewerkers”, aldus het ziekenhuis in Leeuwarden.

Het Innovatieteam en de Stichting Vrienden MCL hebben de expositie ontwikkeld. Maandag 7 november opent deze InnovatieExpo in de voormalige kindercrèche (hoteldebotel) in het MCL.

Iedereen kan innoveren

Innovatiecoördinator Tina Faber: ’Innovatie is soms een vaag begrip of iets wat achter de schermen gebeurt, maar hier maken we het tastbaar. Men kan video’s bekijken over lopende innovatieprojecten, een virtuele interactieve fietstocht maken op het fietslabyrint of virtual reality (VR) beleven met VR-brillen. We laten op deze wijze zien dat iedereen kan innoveren, dat er geld en ruimte beschikbaar is voor goede ideeën en dat we een klimaat hebben waarbij we continu bezig zijn de zorg voor onze patiënten te verbeteren.’’