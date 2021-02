MCL sluit afdeling oncologie na uitbraak corona

“De sluiting is in het belang van de patiënten,” zegt Froukje Ubels, voorzitter van de medische staf van het MCL. “We willen koste wat kost voorkomen dat er meer besmettingen optreden. Behandelingen waarbij het medisch verantwoord is, worden uitgesteld.” In andere gevallen krijgen patiënten zorg in andere ziekenhuizen in de provincie of in het UMCG.

Ook op andere afdelingen bij het MCL zijn medewerkers besmet geraakt. Deze lijken allemaal te maken te hebben met de afdeling oncologie. Het gaat om de afdelingen B (interne geneeskunde), dialyse en radiologie. Ook twee dialysepatiënten hebben het coronavirus opgelopen.

PCR-test

Alle medewerkers van deze afdelingen ondergaan binnen enkele dagen een PCR-test bij GGD Fryslân. Dit gebeurt om een beeld te krijgen van de verdere verspreiding van het virus. Tegelijk gaat het MCL door met het vóór de dienst testen van medewerkers van afdelingen waar besmettingen hebben plaatsgevonden.

Verder dringt het MCL het aantal persoonsbewegingen terug en zijn koffieruimten op afdelingen dicht. Ook het personeelsrestaurant en de winkels gaan twee weken dicht. Alleen de medewerkers die nodig zijn voor de directe patiëntenzorg werken in het ziekenhuis, alle andere medewerkers werken thuis. Overleg vindt digitaal plaats.

Zeer ingrijpend

“Dit is zeer ingrijpend,” aldus Patrick Vink, voorzitter van de raad van bestuur. “In de eerste plaats voor de patiënten en de medewerkers die besmet zijn geraakt met het coronavirus. Wij leven enorm met ze mee en wensen ze sterkte en beterschap.”

Zorg die niet uitgesteld kan worden gaat door. In veel gevallen vindt het contact tussen arts en patiënt telefonisch of digitaal plaats. Zorg die medisch verantwoord uitgesteld kan worden, wordt uitgesteld.