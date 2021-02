Meander MC en St Jansdal verbeteren zorg voor nierpatiënten

Nierpatiënten van het St Jansdal kunnen in de loop van dit jaar voor bijna alle nierzorg ook in Harderwijk terecht en hoeven daarvoor minder vaak naar Amersfoort te reizen. Ze houden hun eigen nefroloog en kunnen ook gebruik maken van thuisdialyse.

Binnen Niercentrum Midden-Nederland bundelen Meander Medisch Centrum en St Jansdal Harderwijk sinds 2013 de zorg voor nierpatiënten. Een deel van de zorg voor nierpatiënten werd voorheen alleen in Amersfoort geleverd. Het Niercentrum biedt alle vormen van nierfunctievervangende (thuis)behandeling aan of de mogelijkheid tot poliklinische begeleiding als de patiënt geen nierfunctievervangende behandeling wenst. Patiënten kunnen hier ook voor vakantiedialyse terecht. Met de huisartsen in het werkgebied wordt samengewerkt om vroegtijdig patiënten met chronische nierschade te herkennen.

Zorg thuis

Het leven van mensen met nierproblemen verandert ingrijpend als zij gedialyseerd moeten worden. Hun eigen nieren kunnen het bloed onvoldoende zuiveren, waardoor afvalstoffen in het bloed blijven. Patiënten moeten dan gemiddeld drie keer per week enkele uren aan een dialyseapparaat. Leonie Boven, lid Raad van Bestuur St Jansdal: “De zorg voor deze patiënten wordt waar het kan dichtbij de patiënten geleverd, in principe thuis, en in het ziekenhuis als het moet. Door krachten te bundelen verbetert de kwaliteit van zorg in de regio Midden-Nederland en worden de zorgkosten beperkt.”