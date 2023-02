Meander-patiënten ervaren minder angst door VR-bril 

Meander Medisch Centrum is gestart met het gebruik van Virtual Reality (VR) brillen tijdens de behandeling van patiënten. De eerste ervaringen zijn positief. Patiënten ervaren minder angst, pijn en stress bij de behandelingen.

De VR-brillen doen voor het eerst hun intrede in Meander Medisch Centrum. Het ziekenhuis gebruikt nu zo’n tien VR-brillen op zes afdelingen, waaronder dagbehandeling oncologie. Met het opzetten van een VR-bril komt de patiënt in een volledige digitale wereld.

Afleiding

De brillen kunnen onder meer ingezet worden voor prikangst, ontspanning tijdens de dialyse, acute pijnvermindering bij wondverzorging en het verminderen van angst voorafgaand aan een operatie. Doordat de patiënt zich concentreert op de beelden die hij of zij ziet, worden de hersenen zo sterk afgeleid dat er minder angstprikkels doorkomen.

Potentie

VR-brillen zijn inmiddels bij veel zorginstellingen en ziekenhuizen populair. Michiel de Graaf, verpleegkundige op de spoedeisende hulp (SEH) en stafadviseur digitalisering in Meander, ziet veel potentie voor de spoedzorg. “Zelf heb ik recentelijk een VR-bril gebruikt bij een patiënte met een gebroken bovenbeen die erg veel pijn had ondanks pijnstilling. En het maakte verschil. Zij gaf aan dat zij aanzienlijk minder pijn had door de afleiding die de VR-bril gaf.” Hij hoopt dat VR de behandeling op de SEH kan blijven ondersteunen.