MeanderGroep bepleit stringenter beschermingsbeleid

Met het groeiende aantal besmettingen in de verpleeghuizen is de roep luider geworden om het personeel beter toe te rusten met persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij de verdeling hiervan ging de aandacht de afgelopen weken vooral uit naar de ziekenhuizen. Met als gevolg dat personeel in de VVT niet of slecht beschermd was.

Een nieuw verdeelmodel, waar het kabinet op 10 april mee naar buiten trad, moet ervoor zorgen dat de persoonlijke beschermingsmiddelen evenwichtiger verdeeld worden. In het nieuwe model wordt minder uitgegaan van sectoren en meer van de besmettingsrisico’s.

Stap verder

“Het nieuwe model is een stap in de goede richting”, vindt Jansen. Maar hij betwijfelt of het voldoende is om de golf besmettingen in de verpleeghuizen te stoppen. Zelf is hij daarom een stap verder gegaan en heeft hij al zijn circa 3000 medewerkers voorzien van chirurgische maskers van het type 2R en spatkappen.

Verschrikkelijk

“De verpleeghuizen zijn nu al drie weken gesloten voor bezoek van buiten. Als je kijkt naar de incubatietijd, dan moeten mensen die nu coronaklachten hebben wel besmet zijn door de medewerkers. En die vinden dat echt verschrikkelijk. Ze maken zich meer zorgen over hun cliënten dan over zichzelf. Er zijn signalen dat mogelijk een kwart van de medewerkers in de sector besmet is. Dus vooral om de bewoners te beschermen, hebben we nu maatregelen genomen die verder gaan dan de RIVM-richtlijnen. Daarmee gaan we verder dan de rest van Nederland.”

Aandacht

Ook vanuit demografisch oogpunt is een strenger beschermingsbeleid volgens Jansen urgent. “We hebben veel aandacht voor de IC’s. Terecht, maar vergeet niet ik het hier heb over 120 tot 130 duizend verpleeghuisbewoners.”

Jansen wijst er daarnaast op dat praktische ervaring met strengere bescherming ook nodig is met het oog op een partiële heropening van woonzorgcentra voor bezoekers in de toekomst.

Meer doen

De hamvraag is natuurlijk of er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen te krijgen zijn. “Het hangt ervanaf om welk type masker het gaat”, vat Jansen zijn ervaringen samen. “Chirurgische maskers en spatkappen zijn nog gewoon ruim beschikbaar. Van de week hebben we er nog 1600 besteld, die ook al zijn binnengekomen. Soms moet je slim en creatief zijn. Maar ik vind dat bestuurders ook hun verantwoordelijkheid moeten pakken en dit gewoon moeten inrichten. We kunnen echt meer doen dan het RIVM vraagt.”

Jansen hoopt dat collega-instellingen het voorbeeld van MGZL zullen volgen. Hij wil zich hier in ieder geval sterk voor maken tijdens het werkbezoek dat minister De Jonge van VWS op Tweede Paasdag aan het Coronacentrum Urmond brengt.