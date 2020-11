MeanderGroep Limburg verliest rechtszaak over Wmo

MeanderGroep Zuid-Limburg is door de Rechtbank Limburg in het ongelijk gesteld in het kort geding tegen de gemeenten Brunssum, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal.

MeanderGroep spande de zaak aan in verband met de aanbesteding voor de inkoop van de hulp bij het huishouden (Wmo) met ingang van 1 januari 2021. Meander was van mening dat de gemeenten verliesgevende tarieven vaststelde en dat zij ondoorzichtig waren in hoe zij tot deze tarieven kwamen.

Reële tarieven

De nieuwe tarieven voor deze aanbestedingsronde zijn ongewijzigd ten opzichte van de tarieven van 2020. Ze zijn zelfs iets hoger, maar dit heeft volgens de gemeenten te maken met de indexatie van de kostprijsberekening. De gemeenten achten de prijzen reëel.

Onacceptabele verliezen

“De geboden tarieven zullen de komende drie tot zes jaar voor Meander voor onacceptabele verliezen zorgen”, stelt Meander-directeur Mark Schellings. “Wij hebben al jaren te maken met verliesgevende tarieven voor de Wmo-diensten die wij verlenen en de huishoudelijke hulp in het bijzonder. Een nieuwe aanbesteding was het moment om hierover het gesprek met deze gemeenten aan te gaan.” Meander en de vier Parkstad gemeenten kwamen er niet uit en dus besloot MeanderGroep naar de rechter te stappen.

Signalerende zorg

Bestuursvoorzitter Jack Jansen: “We vonden dat we eindelijk moesten opkomen voor dit prachtige en belangrijke vak. Hulp bij het huishouden is een belangrijke signalerende zorg achter de voordeur. Daar hebben wij de afgelopen jaren extra in geïnvesteerd. Dit is een vorm van ondersteuning die niet mag worden onderschat in een tijd dat mensen steeds langer thuis wonen, zeker in deze coronatijd. Niet voor niets luidt onze slogan: ‘mensen met aandacht’.”

Marktconform

Schellings redeneert: “Wij hebben onze kosten vergeleken met de landelijk benchmark voor huishoudelijke hulp, en concludeerden dat wij afgezien van iets hogere overhead, marktconforme kosten hebben. We hebben de gemeenten gevraagd om ons ook marktconforme tarieven te betalen, maar zij kwamen tot een andere berekening.”

Ongelijk

De rechter stelde Meander in het ongelijk. De gemeente kan de tarieven die zij in de aanbesteding heeft gezet dus handhaven. In een schriftelijke reactie geeft de gemeente Landgraaf aan dit ook van plan te zijn.

Samenwerken

“Direct na het vonnis heb ik de betrokken wethouders gebeld. We moeten er toch samen uitkomen”, vindt Schellings. “We hebben een gedeeld belang. Zowel onze klanten als onze medewerkers in deze regio zijn de burgers van deze gemeenten. Alle partijen willen goede zorg en ondersteuning voor mensen die Wmo-hulp nodig hebben, en een goede werkgever voor de medewerkers in de zorg.”

Interen

Desalniettemin zijn verliesgevende tarieven een probleem voor de bedrijfsvoering van Meander. “We moeten daar oplossingen voor zoeken”, geeft Schellings toe. “Hoe precies, daarover kan ik nog niets zeggen. Maar je kunt denken aan compenseren met andere inkomsten of interen op onze reserves. Van faillisement is vooralsnog geen sprake. Wat belangrijk is, is perspectief op kostendekkende tarieven, zodat we op een verantwoorde manier onze Wmo-diensten kunnen verzorgen en op een verantwoorde manier ons werkgeverschap kunnen vervullen.”

Ook gaat Meander zich bezinnen op het vonnis en welke acties hierna overwogen kunnen of moeten worden. Het vonnis is nog niet publiek in te zien.