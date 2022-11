MeanderGroep positief over virtuele thuiszorg

MeanderGroep Zuid-Limburg is positief over een pilot virtuele thuiszorg die de organisatie samen met CZ en Mobilecare uitvoert. De nieuwe werkwijze verlaagt de druk op de zorgverlener en mantelzorger, terwijl de klant de zorg als beter ervaart.

De VirtueleThuiszorg, zoals het pakket heet, is een totaalpakket van zo’n veertig digitale hulpmiddelen die inzetbaar zijn in de wijkzorg. Het gaat om hulpmiddelen zoals een digitale bloeddrukmeter, een weegschaal die waardes op afstand deelt, maar ook sensoren die leefpatronen in kaart brengen en gezondheidsklachten eerder ontdekken. Klanten kunnen daardoor langer thuis wonen, terwijl het mantelzorgers en wijkverpleegkundigen ontlast. Hierdoor ontstaat ‘blended care’, oftewel een combinatie tussen fysieke en digitale zorg, aldus de zorgverlener.

Gedragsverandering

“Alles valt of staat bij een zorgvuldige voorbereiding en uitrol”, zegt Tessa Schreibers, directeur Thuiszorg bij Meander. “Na onze start vorig jaar hebben we gezamenlijk bewezen in staat te zijn draagvlak én adoptie te creëren. Samen hebben we met medewerkers, mantelzorgers en inmiddels 172 klanten echt die gedragsverandering in gang weten te zetten. Dat is het succes achter de positieve resultaten die we nu zien. Maar liefst 54 procent van de deelnemende klanten ervaart een kwalitatief betere zorg, 69 procent van de mantelzorgers beveelt de VirtueleThuiszorg aan en 54 procent geeft aan dat de zorg hierdoor wordt verlicht.”

Uitbreiding VirtueleThuiszorg

In augustus 2024 gaat Meander de VirtueleThuiszorg aan 1.200 CZ en Wlz-klanten aanbieden.