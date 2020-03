Medewerker bij ADRZ besmet met coronavirus

Een medewerker bij van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) in Vlissingen is op maandag 9 maart 2020 positief getest op het coronavirus. De medewerker is volgens de hiervoor geldende protocollen opgevangen en is in thuisisolatie. ADRZ-medewerkers die in contact zijn gekomen met de medewerker, zijn direct op de hoogte gesteld en waar nodig ook maatregelen genomen.