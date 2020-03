Een medewerker van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam die in contact is geweest met een coronapatiënt heeft het virus ook opgelopen. Dat meldt het ziekenhuis donderdag. Zeventien patiënten en alle andere medewerkers hebben negatief getest.

Uit voorzorg heeft de besmette medewerker niet meer gewerkt sinds de eerste symptomen. Daardoor is er volgens het ziekenhuis geen contact geweest met collega’s of andere patiënten.

In het Beatrixziekenhuis in Gorinchem hebben alle patiënten en medewerkers negatief getest. Aanleiding voor het onderzoek was het verblijf van een patiënt in het Beatrixziekenhuis. Alle medewerkers die direct contact hebben gehad met de patiënt, zijn niet besmet. (ANP)