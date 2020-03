Medewerker OLVG besmet met Corona-virus

Bij een medewerker van OLVG is een besmetting met het Coronavirus (COVID-19) vastgesteld. Ook twee medewerkers van het Diakonessenhuis in Utrecht zijn mogelijk besmet. In het Ikazia-ziekenhuis in Rotterdam is gisteravond een man opgenomen die het Corona-virus bleek te hebben opgelopen.

De OLVG-medewerker, werkzaam op de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA), is in thuisisolatie geplaatst en vertoont lichte symptomen. De medewerker kwam terug van een vakantie in Noord-Italië en is daarna vier dagen in OLVG aan het werk geweest, op locatie Oost en West. Het gebied waar de medewerker op vakantie was geweest werd later bestempeld als hoog risicogebied. Na het ontstaan van klachten is de medewerker getest. De eerste test bleek helaas positief. De tweede test van het RIVM ter bevestiging volgt nog. De poliklinische afdelingen van MKA op locatie Oost en West zijn uit voorzorg gesloten. Patiënten die een afspraak hebben staan worden hierover geïnformeerd. Patiënten met wie de betreffende medewerker vorige week contact heeft gehad krijgen bericht van OLVG. De patiëntenzorg in OLVG op de andere afdelingen verloopt verder normaal.

Ikazia

In het Rotterdamse Ikazia Ziekenhuis is gisteravond 3 maart een 86-jarige man binnengebracht met urinewegklachten op de SEH. Nadat de patiënt klachten van de luchtwegen heeft gekregen, is volgens de op dat moment geldende richtlijnen, besloten om hem direct te testen op het Coronavirus. Dinsdagavond laat is bekend geworden dat de testuitslag positief is. De patiënt was uit voorzorg van tevoren reeds op een isolatiekamer geplaatst en wordt daar nog steeds verzorgd. Medewerkers die contact hebben gehad met de patiënt én klachten vertonen, zullen ook op het Coronavirus worden getest. Vooralsnog is dit niet het geval.

Diakonessenhuis

Twee patiënten in het Diakonessenhuis in Utrecht zijn mogelijk besmet met het Coronavirus. Eén patiënt ligt vanaf maandag 2 maart in het ziekenhuis. De andere patiënt verblijft vanaf vrijdag 28 februari in het ziekenhuis. Deze patiënten zijn getest. Ze worden in strikte isolatie verpleegd. Woensdagmiddag 4 maart worden de definitieve uitslagen verwacht. Patiënten kunnen gewoon in het ziekenhuis terecht.

Via een contactonderzoek brengt het ziekenhuis in kaart welke medewerkers met de patiënten in contact zijn geweest. De medewerkers die in contact zijn geweest met de mogelijk besmette patiënten, mogen blijven werken zolang ze geen klachten hebben. Ze worden continu gevolgd. Mochten ze klachten en/of koorts hebben, dan worden ze getest. Pas vanaf dat moment kunnen ze besmettelijk zijn en mogen ze uit voorzorg niet meer werken. Testen kan pas wanneer er klachten zijn. De GGD regio Utrecht maakt een contactlijst van de privé-omgeving van de patiënten. Bij deze patiënt heeft één andere patiënt op de kamer gelegen. Die is inmiddels met ontslag en is geïnformeerd. Zo nodig zal de GGD regio Utrecht deze persoon testen en ook een contactonderzoek uitvoeren van de privé-omgeving van deze persoon.