Medewerkers gehandicaptenzorg krijgen vaak te maken met agressie

Medewerkers in de gehandicaptenzorg krijgen geregeld te maken met agressie van cliënten. Meer dan de helft zegt in een enquête van vakbond FNV wekelijks of soms zelfs dagelijks incidenten mee te maken als bedreigingen, steekpartijen, aanrandingen of zelfdodingspogingen van cliënten.

Ook in de ggz, jeugdzorg en verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg komen volgens medewerkers veel incidenten voor. Zo’n 25 procent zegt psychische problemen te hebben door een of meer voorvallen. In totaal hebben bijna 2000 FNV-leden de vragenlijst ingevuld.

Toename geweld en intimidatie

Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met drie onderzoeksjournalisten, onder wie een journalist van het AD. Bijna 70 procent van de respondenten ziet geweld en intimidatie toenemen in de zorg, schrijft de krant donderdagavond over de enquête.

Vicevoorzitter Kitty Jong van de FNV noemt de resultaten “stuitend”. “Elke werknemer heeft recht op een veilige en gezonde werkomgeving. Daar moet de werkgever voor zorgen, want die is verantwoordelijk.” Volgens de FNV zeggen vijfhonderd respondenten in de enquête zich niet gesteund te voelen door de werkgever als het gaat om agressie. (ANP)