Medewerkers GGD verdacht van handel in gegevens geteste mensen

RTL Nieuws ontdekte vrijdag dat persoonsgegevens uit de GGD-systemen te koop werden aangeboden op chatapp Telegram. Het ging onder meer om namen, adressen en geboortedata. De zender waarschuwde de politie en de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland. Op zaterdag werden de twee medewerkers opgespoord en opgepakt. Zij komen dinsdag voor de rechter-commissaris, die beslist of ze langer vast mogen blijven zitten. Het kan zijn dat nog meer mensen worden gearresteerd. De politie onderzoekt of mensen de persoonsgegevens hebben gekocht. Criminelen kunnen zulke informatie gebruiken voor fraude.

Melding bij Autoriteit Persoonsgegevens

André Rouvoet, voorzitter van GGD GHOR Nederland, laat in een reactie weten: “Deze criminele activiteit is een klap in het gezicht van 17 miljoen Nederlanders, die allemaal lijden onder de coronacrisis. Waarvan velen zich proberen te houden aan alle maatregelen in deze tijden. Dat er dan corrupte medewerkers zijn die over de rug van al deze mensen geld willen verdienen is ongehoord en een ernstig misdrijf.” De organisatie heeft ook melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

“Honderdduizenden mensen per week laten zich testen. Wij hebben alles op alles gezet om het verwerken van die miljoenen gegevens zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden. Er zijn opleidingen en mensen tekenen een geheimhoudingsverklaring. Wij gaan opnieuw naar de beveiliging kijken”, zegt Rouvoet. Hij hoopt dat het datalek mensen niet afschrikt om zich te laten testen.

Testbereidheid

“Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat zijn persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen”, zegt zorgminister Hugo de Jonge. Hij noemt datadiefstal “een ernstig misdrijf”. De GGD doet er alles aan om dat te voorkomen, verzekert de bewindsman. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) helpt daarbij, net als het ministerie van Volksgezondheid. “De testbereidheid van mensen mag hier niet onder lijden”, aldus De Jonge. (ANP)