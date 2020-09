Medewerkers hartbewaking HMC Westeinde testen positief op corona

Enkele medewerkers van de afdeling hartbewaking in het HMC Westeinde in Den Haag hebben positief getest op het coronavirus. Een woordvoerster bevestigt berichtgeving op Omroep West.

Ze kon niet zeggen om hoeveel medewerkers het gaat, maar die zitten inmiddels in elk geval allemaal thuis. Een uitgebreid contactonderzoek moet uitwijzen of er meer besmettingen zijn. De patiëntenzorg op de afdeling gaat gewoon door, met nog meer extra voorzorgsmaatregelen dan al het geval was.

Volgens de woordvoerster verloopt alles volgens de protocollen en wordt onderzocht en eventueel getest in samenwerking met de GGD. Zo moet worden gekeken of er contact is geweest met patiënten. Patiënten en medewerkers is gevraagd goed hun gezondheid in de gaten te houden. (ANP)