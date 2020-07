‘Medewerkers Lunet Zorg buitenspel bij bezuiniging’

De Brabantse zorginstelling voor verstandelijk gehandicapten Lunet Zorg wil niet met medewerkers overleggen over veranderingen in de bedrijfsvoering. Dat zegt FNV Zorg & Welzijn.

Lunet zorg wil onder meer centraal gaan roosteren. Ook wil de zorginstelling wonen en de dagbesteding met elkaar laten integreren. De werknemers zien deze maatregelen als verkapte bezuinigingen, waardoor mensen straks hun baan kwijtraken, aldus de FNV. Ook zou het gebrek aan inspraak in hun roosters en werktijden zorgen voor een verstoorde werk-privébalans.

De raad van bestuur van Lunet Zorg zou niet in gesprek willen met de boze medewerkers. “Te bizar voor woorden,” aldus Angela Jansen van FNV Zorg & Welzijn in de Zorgkrant.

Een groep medewerkers van Lunet voerde woensdag actie op de parkeerplaats bij het hoofdkantoor in Eindhoven. Daar lieten ze op een groot scherm een filmpje zien waarin ze eisen dat de leiding met hen in gesprek gaat. De raad van bestuur ging opnieuw niet in op dit verzoek.

Lunet Zorg levert wonen, dagbesteding en andere ondersteuning voor 2.700 mensen met een verstandelijke beperking in Zuidoost-Brabant. Bij de zorginstelling werken zo’n 2.650 mensen op bijna 100 locaties.