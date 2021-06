Medewerkers Treant krijgen scholing valpreventie via online escaperoom

Medewerkers van Treant Zorggroep krijgen extra scholing over valpreventie via een speciale online escaperoom. De methode is onder meer ontwikkeld als een laagdrempelige opfriscursus voor het personeel.

In de nieuwe online methode moet de medewerker bewoner Piet Jansen op een veilige en verantwoorde manier vanuit bed naar de eetkamer te begeleiden voor het ontbijt. Onderweg zijn er allerlei soorten situaties waarin de zorgmedewerker de goede keuzes moet maken, met onder meer aandacht voor het juiste schoeisel, het kiezen van het meest verantwoorde loophulpmiddel en het vermijden van obstakels.

De escaperoom is in eerste instantie bedoeld voor medewerkers op mbo-niveau 1 of 2, die betrokken zijn bij de dagelijkse verzorging van bewoners en cliënten in de woonzorgcentra. “Met deze laagdrempelige module wordt kennis op een speelse manier opgefrist en kan het als startpunt dienen om het onderwerp valpreventie verder in een team te bespreken”, leggen Cynthia Kuil en Jolanda Numan uit, adviseurs e-learning bij Treant Zorggroep.