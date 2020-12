Medewerkster Bravis keek onrechtmatig in dossiers

De beveiliging van medische dossiers van het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal was jarenlang niet goed, meldt NRC na onderzoek. Een secretaresse van het ziekenhuis heeft gedurende tenminste vier jaar onrechtmatig in medisch dossiers van bekenden gekeken. De medewerkster had zonder behandelrelatie vrijwel onbeperkt toegang tot de medische dossiers, aldus NRC.