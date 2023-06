Medicinfo schetst Hybride Regiopraktijk om huisartsenzorg op de been te houden

De druk op de huisartsenzorg neemt toe, is inmiddels algemeen bekend. Spreekuren zitten overvol en er is een serieus tekort aan huisartsen. Regionale samenwerking en hybride zijn oplossingen die staan omschreven in het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Medicinfo, dat digitale diensten aanbiedt, wil die twee samenbrengen onder de noemer Hybride Regiopraktijk. Daarin zouden verschillende zorgaanbieders en praktijken samenwerken om de zorg regionaal te organiseren.

Medisch Service Centrum

Een Medisch Service Centrum – zoals Medicinfo dat zelf aanbiedt speelt daarin een belangrijke rol. Zo’n centrum zou het eerste aanspreekpunt zijn en de meeste vragen volledig digitaal af kunnen handelen. Indien nodig verwijst het centrum de patiënt door naar de juiste deelnemende partij in de regio.