Medido wil samen met Finse Evondos de wereld in

Marktleider in geautomatiseerde medicijndispensers en diensten Evondos is marktleider in de Noorse landen en heeft bijna 200 werknemers in Finland, Noorwegen, Zweden en Denemarken. Medido heeft rond de 100 werknemers en is marktleider in Nederland. Evondos Group koopt alle aandelen van Vitavanti Group BV, het bedrijf achter Medido. Vitavanti’s aandeelhouders investeren terug in Evondos Group en worden hiermee aandeelhouders van het bedrijf.