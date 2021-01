Mediq breidt uit met overnames in Hongarije en Zwitserland

Hulpmiddelenleverancier Mediq heeft in de eerste week van 2021 twee Europese branchegenoten overgenomen. In Hongarije werd hulpmiddelenleverancier voor stoma-, wond en continentiezorg Replant 4 Care overgenomen, in Zwitserland gaat het om GD Medical AG, dat ziekenhuizen van producten voor IC-, anesthesie- en andere afdelingen voorziet.

Door de overnames kan Mediq haar activiteiten in deze landen versneld uitbreiden. In maart 2020 nam Mediq al het Engelse H&R Healthcare over dat gespecialiseerd is in wondverzorgingsproducten. Vervolgens is in oktober bij de bevoegde instanties goedkeuring gevraagd voor de overname van Eurocept Homecare en Da Vinci Kliniek.

“We willen zowel de zorgmarkt als de consumentenmarkt van de best mogelijke producten en ondersteuning voorzien”, zegt Mediq-CEO Christian Wojczewski. “Groei is een belangrijk onderdeel van onze strategie omdat we hierdoor beter kunnen investeren in zorginnovaties en meer kunnen bijdragen aan het betaalbaar en toegankelijk houden van goede zorg.”