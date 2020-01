Medisch Centrum Leeuwarden sluit dataverkeer af na cyberaanval

Gegevens beschermen

Het MCL heeft vastgesteld dat hackers een poging hebben gedaan in te breken in de digitale systemen, schrijft het centrum in een nieuwsbericht. Om gegevens te beschermen heeft het ziekenhuizen de digitale poorten naar de buitenwereld gesloten. Of er al gegevens zijn buit gemaakt, is nog onbekend.

Dataverkeer plat

Dat betekent dat patiënten niet bij hun elektronisch patiëntendossier kunnen komen en dat dataverkeer met andere ziekenhuizen grotendeels plat ligt. Ook kunnen medewerkers niet vanuit huis werken. De interne communicatie en de zorg voor patiënten ondervinden geen hinder van de afsluiting.

Zeer ernstige kwetsbaarheid

Wie achter de aanval zit, is vooralsnog een raadsel. De communicatie met de buitenwereld verloopt bij het MCL via Citrix-servers. Eerder deze week bleek er een zwakke plek in de beveiliging in te zitten. Het Nationaal Cyber Security Centrum waarschuwde voor een ‘zeer ernstige kwetsbaarheid‘, en beoordeelde de ernst ervan met een 9,8 op een schaal tot 10. Hoe lang de getroffen maatregelen gaan duren, kan het MCL niet zeggen. Dat hangt er vooral vanaf hoe snel Citrix de problemen kan oplossen.