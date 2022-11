Medisch specialisten sluiten zich aan bij Dutch Hospital Data

De Federatie voor Medisch Specialisten is toegetreden tot het bestuur van Dutch Hospital Data (DHD), meldt de NVZ. Dit is volgens de branchevereniging voor ziekenhuizen een belangrijke stap om specialisten verregaand te betrekken bij de organisatie van datastromen.

De NVZ en de NFU zeggen blij te zijn met de toetreding van de FMS tot het DHD-bestuur. “Hiermee wordt de betrokkenheid van medisch specialisten bij het vastleggen, verzamelen en toepassen van data groter. Dat is belangrijk, omdat goede data en stuurinformatie onmisbaar zijn bij het aangaan van de uitdagingen waar de gezondheidszorg de komende jaren mee wordt geconfronteerd”, aldus de partijen.

Uitbreiding

De plannen voor de uitbreiding van het DHD-bestuur met de Federatie gaan inmiddels alweer enkele jaren terug. “In 2018 hebben we de eerste stappen gezet”, zegt Ate van der Zee, voorzitter van de raad van bestuur van het UMCG en tevens voorzitter van het DHD-bestuur. “Vanaf dat jaar is de Federatie als toehoorder aanwezig bij de bestuursvergaderingen van DHD. Dit beviel alle partijen zo goed, dat we gezamenlijk besloten de benodigde statutenwijziging in gang te zetten.”