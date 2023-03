Medische zoekmachine Artsportaal verder als onderdeel van Bohn Stafleu van Loghum

De medische zoekmachine Artsportaal wordt onderdeel van Bohn Stafleu van Loghum en neemt alle dochterpagina’s over.

Artsportaal is vijf jaar geleden opgezet door de huisartsen Pim Keurlings en Thomas Mancini. De website is een startpagina, kennisbank en zoekmachine inéén. Artsen en praktijkondersteuners kunnen zoeken in meer dan achtduizend informatiebronnen.

Dochterpagina’s

Voor het up-to-date houden van de informatiebronnen werkt Artsportaal samen met een expertpanel dat bestaat uit ruim zestig huisartsen en medisch specialisten die periodiek de content reviewen en aanvullen. Daarnaast werkt Artsportaal samen met veel wetenschappelijke verenigingen, beroepsverenigingen en externe organisaties. Naast artsportaal.nl zijn er ook verschillende dochterpagina’s voor bijvoorbeeld SEH-artsen, poh’s en specialisten ouderengeneeskunde.