MedMij deelt tiende en elfde label voor dvza’s uit

Tweede coronagolf leidt tot lege bedden in verpleeghuis

De tweede golf van de coronapandemie heeft geresulteerd in minder afgegeven Wlz-indicaties en in meer lege bedden. Dit beeld is vergelijkbaar met de ontwikkelingen tijdens de eerste golf, constateert de NZa op basis van een analyse van de gevolgen van de coronacrisis op de langdurige zorg. Ook nemen de wachtlijsten verder af naar het niveau van dit jaar, stijgt het aantal sterfgevallen sinds september, en piekte het ziekteverzuim in oktober met record van 7,2 procent.