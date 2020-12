Meer coronabesmettingen

Het aantal nieuwe coronagevallen is zaterdag opnieuw toegenomen. In de afgelopen 24 uur zijn 6577 positieve coronatesten geregistreerd bij het RIVM, 656 meer dan vrijdag. Toen waren het er 5921 en donderdag 5634.

De regio Utrecht telde in het afgelopen etmaal de meeste positieve tests, in totaal 634. In Midden- en West-Brabant turfde het RIVM 526 nieuwe gevallen, gevolgd door regio Haaglanden (436). Ook in Amsterdam-Amstelland (433) en Brabant-Noord (423) werden relatief veel nieuwe besmettingen vastgesteld.

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is iets gedaald. In totaal behandelen de ziekenhuizen 1602 coronapatiënten. Dat zijn er 23 minder dan vrijdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Van de covid-19-patiënten liggen er 472 op de intensivecareafdelingen, één minder dan de voorgaande dag. Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten af met 22 tot 1130. (ANP)