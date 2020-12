Meer dan 10.000 sterfgevallen en 600.000 besmettingen door corona

Het officiële dodental door de corona-uitbraak in Nederland stijgt tot boven de 10.000. Die grens wordt vermoedelijk op zaterdag gepasseerd, en anders op zondag. Bovendien zal het aantal positieve tests waarschijnlijk zaterdag uitkomen boven de 600.000.

Sinds het begin van de uitbraak in februari zijn 9967 sterfgevallen geregistreerd. De laatste weken komen er gemiddeld ongeveer 50 sterfgevallen per dag bij. Dit zijn alleen de mensen bij wie het virus is vastgesteld en die als gevolg daarvan zijn overleden.

Werkelijke aantal ligt hoger

Het werkelijke dodental zal hoger liggen, omdat er ook mensen aan het virus zijn overleden zonder dat ze ooit zijn getest. Om hoeveel mensen het gaat, is niet bekend, maar het Centraal Bureau voor de Statistiek schat dat vermoedelijk al tijdens de eerste golf in het voorjaar meer dan 10.000 besmette personen zijn gestorven.

Meeste sterfgevallen in Rotterdam

Rotterdam telt de meeste sterfgevallen. Zeker 627 inwoners van de Maasstad zijn aan corona overleden. In Amsterdam zijn 447 sterfgevallen geregistreerd, in Den Haag 381 en in Tilburg 213. Daarna volgen Utrecht (171), Maastricht (146), Eindhoven (144), Meierijstad (140), Nijmegen (120) en Den Bosch (114). De enige gemeenten zonder sterfgevallen zijn Ouder-Amstel, Achtkarspelen, Opsterland, Dantumadiel, Loppersum, Ameland, Rozendaal, Vlieland en Schiermonnikoog.



100.000e besmetting

De 100.000e coronabesmetting in Nederland werd gemeld op 23 september, dag 210 van de uitbraak. Op 26 november, de 274e dag van de coronacrisis, volgde de half miljoenste positieve test. Het totaal aantal vastgestelde coronagevallen stond vrijdag op 594.543. Zaterdag is dag 290. (ANP)