Meer dan 2800 coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is opnieuw fors toegenomen. Op oudejaarsdag behandelen ziekenhuizen 2817 patiënten vanwege covid-19. Dat zijn er 113 meer dan op woensdag, meldt het LCPS.

Vooral op verpleegafdelingen wordt het steeds drukker. Die behandelen nu 2104 coronapatiënten, 102 meer dan op woensdag. Het aantal covid-patiënten op de intensive cares steeg met 11 naar 713.

Verpleegafdelingen

In totaal hebben de ziekenhuizen nog ongeveer 2100 bedden op verpleegafdelingen en intensive cares over, zowel voor coronapatiënten als voor mensen met andere klachten. Dat komt neer op gemiddeld minder dan twintig bedden per ziekenhuis.

Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal licht gestegen: van 9500 gisteren naar 9719, aldus het RIVM. Amsterdam telde opnieuw de meeste nieuwe gevallen: 390. Rotterdam telde 261 positieve tests en Den Haag 184. In Almere werden 161 besmettingen vastgesteld en in Utrecht 147.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 109, tegen 112 op woensdag. (ANP)