Meer dan 6000 nieuwe coronagevallen

In de afgelopen zeven dagen steeg het aantal gevallen met bijna 48.400, wat neerkomt op 6916 per dag. Voor de vijfde dag op rij ligt het dagcijfer onder het gemiddelde van de week. Op woensdagen zijn er meestal meer positieve tests dan op maandagen en dinsdagen. Dat komt doordat meer mensen zich aan het begin van de week laten testen dan in het weekeinde. Het cijfer van deze woensdag ligt wel lager dan eerdere woensdagen.

Regio’s

Rotterdam telde 196 nieuwe gevallen. In Amsterdam kwamen 149 besmettingen aan het licht en in Den Haag 137. In de gemeente Utrecht hoorden 122 mensen dat ze het virus hebben opgelopen en in Eindhoven werden 80 positieve tests genoteerd.

Sterfte

Het aantal sterfgevallen steeg met 122, tegen 153 op dinsdag. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in een periode van 24 uur zijn overleden, zulke informatie wordt soms pas na een tijdje doorgegeven. In Rotterdam zijn afgelopen etmaal dertien sterfgevallen gemeld, in Huizen negen, in Eindhoven acht en in Amsterdam zeven.

Miljoenste besmetting

Sinds het begin van de uitbraak zijn bijna 890.000 Nederlanders positief getest. Dat aantal kan vrijdag boven de 900.000 uitkomen. Als dit tempo aanhoudt, wordt eind januari of begin februari de miljoenste besmetting in Nederland vastgesteld. Van bijna 12.700 mensen is bekend dat ze aan het virus zijn overleden. (ANP)