Meer dan duizend aanmeldingen voor Digifit-challenge zorgsector

Een paar dagen voor de challenge van start gaat, staat de teller op ruim duizend individuele aanmeldingen en meer dan 150 deelnemende organisaties. Deelnemers krijgen een maand lang (maart is uitgeroepen tot maand van de digitale fitheid) elke dag bericht van de organisatie. Elk bericht bevat een uitdaging om de eigen digitale vaardigheid te verbeteren. Het is niet nodig die opdracht ook daadwerkelijk elke dag te volbrengen, schrijft de organisatie op de eigen website. Ook later in de maand aanhaken is mogelijk.

Organisaties die willen deelnemen aan de actiemaand kunnen daarvoor een speciaal pakket aanvragen. Dat is van toepassing voor alle zorgsectoren. Digivaardig in de zorg spant zich in om over de hele breedte van de zorg de digitale vaardigheid te verbeteren.