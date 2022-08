Meer dan twintigduizend gevallen van apenpokken in Europa

Het aantal besmettingen met het apenpokkenvirus in Europese landen is opgelopen tot boven de twintigduizend. De teller staat nu op 21.098 positieve tests. Precies een week geleden, bij de meest recente update, waren er 19.429 gevallen vastgesteld. Dat melden de Europese gezondheidsdienst ECDC en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties donderdag.