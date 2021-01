Meer draagvlak voor coronaregels en grotere vaccinatiebereidheid

De steun voor de coronamaatregelen is toegenomen en de vaccinatiebereidheid is groter. Ook zijn Nederlanders optimistisch over het nieuwe jaar. Dat stelt I&O-onderzoeker Peter Kanne op basis van onderzoek onder 2193 Nederlanders begin januari, uitgevoerd in opdracht van de NOS.

Lockdown

Driekwart van de Nederlanders wil de lockdown verlengen. Daarbij vindt bijna 80 procent een verlenging van de lockdown acceptabel. Een derde wil zelfs de lockdown aanscherpen terwijl een vijfde juist versoepeling wil. Slechts 6 procent vindt dat er een eind moet komen aan de lockdown.

In december stond twee derde van de Nederlanders achter de manier waarop het kabinet in het algemeen omgaat met de coronamaatregelen. Dat nam in januari toe naar 72 procent. De steun voor de economische maatregelen steeg van 54 naar 57 procent.

Vaccinatiebereidheid

Nu in Nederland het vaccineren is begonnen, is de vaccinatiebereidheid gestegen. Het percentage mensen dat zich ‘zeker wel’ wil laten vaccineren steeg van 41 procent naar 63 procent. In november was dat nog minder dan een derde.

Het percentage dat zich ‘wel’ wil laten vaccineren, dus waarschijnlijk of zeker, was in december 69 procent. Dat is gestegen naar 82 procent in januari. Het aantal mensen dat zich ‘zeker niet of waarschijnlijk niet’ wil laten inenten daalde van 15 naar 11 procent.

De goedkeuring van het vaccin heeft ertoe geleid dat 69 procent optimistisch is over over het nieuwe jaar. Daarbij verwacht bijna de helft dat we binnenkort ons normale leven weer kunnen gaan leiden dankzij het vaccin. Een derde van de mensen denkt echter van niet.

Vaccinatieplicht

Het verplichten van een vaccinatie is nog altijd geen populair standpunt. Iets meer dan één op de drie Nederlanders is hiervan voorstander. Onder de 65-plussers is dat 46 procent.

Vertrouwen

Het onderzoek richtte zich ook op het vertrouwen dat Nederlanders hebben in de organisaties en personen die een belangrijke rol spelen in de coronacrisis. Nederlanders hebben het meest vertrouwen in OMT-lid Diederik Gommers (87 procent). Jaap van Dissel van het RIVM sluit de lijst (70 procent).

Driekwart van de Nederlanders heeft vertrouwen in de GGD en het RIVM. Het vertrouwen in politici is daarentegen lager. Premier Mark Rutte wordt door 65 procent vertrouwd en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge door 57 procent. (ANP)