Meer euthanasie bij dementie en ouderdomsklachten

Euthanasie wordt steeds vaker verleend bij dementie en een stapeling van ouderdomsklachten. Het totaal aantal euthanasiemeldingen is in 2022 verder gestegen van 7666 naar 8720. Dit is een toename van 13,7 procent, een grotere stijging dan het jaar ervoor (10,5 procent).

Ook het aandeel van het totaal aantal sterfgevallen in Nederland is toegenomen van 4,5 procent (2021) naar 5,1 procent (2022). Dit blijkt uit het jaarverslag van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) dat is aangeboden door de minister van VWS aan de Tweede Kamer.

Geen verklaring

De stijgende trend is al langer zichtbaar, maar de toetsingscommissies kunnen daar geen duidelijke verklaring voor geven. Naar de oorzaken is vooralsnog geen wetenschappelijk onderzoek gedaan. Aan voorspellingen wagen de commissies zich daarom niet.

Zorgvuldigheidseisen

In de twintig jaar dat de euthanasiewet bestaat zijn 91.565 meldingen van euthanasie gedaan en door de RTE getoetst. Slechts 133 meldingen voldeden niet aan alle wettelijke criteria.

In uitzonderlijke gevallen gaan dingen mis en oordeelt een RTE dat de arts niet aan alle zorgvuldigheidseisen heeft voldaan. Dat gebeurde vorig jaar dertien keer (0,15 procent). “Dit percentage is niet hoog in relatie tot voorgaande jaren en blijft op het totaal zo weinig dat zonder twijfel ook dit jaar de conclusie kan worden getrokken dat de Nederlandse uitvoeringspraktijk van euthanasie zeer zorgvuldig is”, luidt de conclusie dan ook.

Toename bij twee groepen

Euthanasie wordt nog steeds vooral verleend aan mensen die lijden aan kanker, aandoeningen van het zenuwstelsel, longaandoeningen en een combinatie van aandoeningen. De RTE ziet een toename bij twee groepen: dementie en stapeling van ouderdomsklachten.

Bij dementie gaat het om 288 meldingen, waarvan zes niet-wilsbekwaam. Dit is een stijging van 34 procent ten opzichte van 2021. Een categorie die harder groeit dan het totaal aantal euthanasiemeldingen.

Stapeling

In 2022 ontving de RTE 379 meldingen van euthanasie bij een stapeling van ouderdomsklachten. Een groei van 23,5 procent ten opzichte van 2021. (ANP / Suzanne Bremmers)