Meer huisartsen en psychologen, maar minder geneeskundestudenten

Het kabinet verhoogt het aantal opleidingsplekken voor huisartsen en GZ-psychologen. Opleidingsplekken voor medisch specialisten worden in de toekomst anders verdeeld over de verschillende regio’s en het aantal plekken voor geneeskundeopleidingen wordt verlaagd.

Dat melden de ministers Kuipers, Helder en Dijkgraaf in een reactie op adviezen over de instroom in zorgopleidingen van het Capaciteitsorgaan.

Versterking eerste lijn

Het kabinet wil de eerstelijnszorg versterken. Daarom worden er meer huisartsen opgeleid. Het aantal plaatsen wordt in 2024 naar 954 plaatsen verhoogd. Dat is 84 meer dan het huidige aantal van 870. In 2025 worden dat 984 plaatsen en het jaar daarop 1035.

Ook bij de opleidingsplaatsen voor de GZ-psycholoog worden verhoogd met 16 procent naar 965 opleidingsplaatsen per 2024.

Andere verdeelsleutel

Bij het verdelen van de nieuwe instroomplaatsen voor de medisch-specialistische opleidingen wil het kabinet een andere verdeelsleutel gebruiken. Vanaf 2024 geldt dan de patiëntenpopulatie die door een ziekenhuis wordt bediend van alle ziekenhuizen in een regio, waarbij een even zwaar gewicht wordt toegekend aan opleidingsziekenhuizen en niet-opleidingsziekenhuizen. Dat moet volgens de ministers uiteindelijk leiden tot een evenwichtigere verdeling van de opleidingsplaatsen over het hele land.

Opleidingsreservoir van basisartsen

Op dit moment bestaat een zogenaamd ‘opleidingsreservoir’ van basisartsen die nog niet in opleiding zijn, maar wel een geneeskundige vervolgopleiding willen volgen. Het gaat om ruim 7.500 basisartsen. Dat is 29 procent van het totaal aantal basisartsen. Dat aantal stijgt de afgelopen tijd sterk, volgens het kabinet en groeit ook harder dan het aantal beschikbare opleidingsplekken. Omdat de reden van deze groei niet duidelijk is voor de ministers, vragen ze het Capaciteitsorgaan hier onderzoek naar te doen.

Demping lange wachttijd vervolgopleiding

In de tussentijd wordt het aantal opleidingsplekken geneeskunde verlaagd van 3050 plaatsen naar 3015 plaatsen. Zo blijft er volgens de ministers ruimte om in te spelen op schommelingen van het aantal opleidingsplekken bij vervolgopleidingen, maar “wordt een verdere stijging van het opleidingsreservoir en de lange wachttijd voor het bemachtigen van een plek bij een vervolgopleiding gedempt.”

Verkorting tandheelkunde

Om het oplopende tekort van tandartsen te bestrijden, wordt het aantal opleidingsplekken verhoogd van 259 tot minstens 345. Het kabinet wil de opleiding verkorten van zes naar vijf jaar. (ANP/ Suzanne Bremmers)