Meer jongeren in de knel, ggz roept op tot actie

Steeds meer jongeren komen psychisch in de knel sinds corona, en dat verhoogt de druk op de jeugd-ggz enorm. Er is een forse toename in het aantal crisismeldingen en -opnames en kleinere praktijken kunnen het niet aan. Dat zegt Jacobine Geel, voorzitter van de branchevereniging de Nederlandse ggz zaterdagavond in het tv-programma Kassa.