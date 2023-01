Meer kinderen met astma-aanval op IC

Het aantal IC-opnames van kinderen met astma is in tien jaar tijd verdrievoudigd. Sigarettenrook vormt de belangrijkste risicofactor. Bijna een kwart van de kinderen opgenomen op de IC is hieraan blootgesteld. Ook de leeftijd van het kind en de duur van de astmaklachten spelen een rol, blijkt uit onderzoek van Shelley Boeschoten van Erasmus MC

Astma is de meest voorkomende chronische aandoening bij kinderen in Nederland. Jaarlijks belanden ongeveer 2.200 kinderen in het ziekenhuis door een astma-aanval. Vijf tot tien procent van deze kinderen is zo benauwd dat ze naar de IC moeten.

Derdehands roken

“Derdehands roken, dus ook buiten roken of onder de afzuigkap, brengt veel schadelijke stoffen met zich mee die een kind kan inademen,” zegt Boeschoten. Dit is voor elk kind schadelijk, zeker voor kinderen met astma.

Ook leeftijd van het kind en duur van de astmaklachten zijn risicofactoren voor een IC-opname. “Hoe ouder het kind, hoe groter de kans”, vertelt Boeschoten. “En als kinderen al lange tijd klachten hebben kunnen ze zo ernstig worden dat een IC-opname noodzakelijk is. Als deze klachten thuis niet herkend worden, kan een kind zo benauwd worden dat het een hartstilstand krijgt en gereanimeerd moet worden.” Boeschoten wil dan ook dat de ernst van klachten sneller herkend wordt zodat er goed gehandeld wordt door families zelf, maar ook door huisartsen en kinderartsen. Andere factoren die van invloed kunnen zijn, zijn onder meer luchtvervuiling en klimaatverandering. Er wordt verder onderzoek gedaan naar wat precies de invloed hiervan is.