‘Meer lessen over gezondheid besparen half miljard per jaar’

Als scholen meer aandacht besteden aan gezondheid, kan Nederland jaarlijks tot 500 miljoen euro besparen op de zorg. Dat zeggen 44 artsen en bestuurders vrijdag in een gezamenlijke open brief in het FD. Ze willen dat de beide ministers van Onderwijs in actie komen.

Volgens de opstellers kunnen gezond eten en voldoende lichaamsbeweging veel stress en psychische klachten voorkomen. Ze willen daarom dat scholen meer doen om kinderen te leren over gezondheid. Het gaat dan niet alleen over gymles, maar ook over voeding, goed slapen, de gevaren van roken, drank en drugs en over seksualiteit. Jong geleerd is oud gedaan: “We weten immers dat een gezondere leefstijl op jongere leeftijd bepalend is voor de leefstijl en daarmee gezondheid op latere leeftijd.” Wat scholen nu doen, is volgens de open brief te vrijblijvend: “Het gaat om projecten, die na verloop van tijd weer ophouden te bestaan. Er is geen structurele en landelijke financiering.”

De ondertekenaars rekenen uit dat de zorgkosten elk jaar 500 miljoen euro lager kunnen uitvallen als we “met de juiste preventie ten minste 2,5 procent van de psychische ziektelast kunnen voorkomen”. De open brief is ondertekend door onder meer neuropsycholoog Erik Scherder en de oud-staatssecretarissen Margo Vliegenthart en Clemence Ross.