Meer meldingen van hartstilstand bij reanimatie-oproeporganisatie

Bij de reanimatie-oproeporganisatie HartslagNu komen dagelijks meer meldingen van een hartstilstand binnen dan voor de coronacrisis. “Normaal hebben we gemiddeld 27,3 meldingen per dag, nu zijn dat er 30,4”, aldus een woordvoerder. De laatste twee weken is het echt iedere dag hoger, zegt hij. Hoe dit komt, is nog niet te verklaren.