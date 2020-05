Meer mondmaskers voor thuiszorg, wmo en mantelzorgers

Minister van Rijn (Medische Zorg) verruimt de regeling voor het dragen van mondkapjes in de thuiszorg, wmo en voor mantelzorgers: “Zorgprofessionals kunnen beredeneerd afwijken van de RIVM-richtlijn,” zei Van Rijn in een debat met de Tweede Kamer over de coronacrisis.

Medewerkers, zoals onder meer werknemers in de huishoudelijke hulp, in de thuiszorg en wmo mogen deze persoonlijke beschermingsmiddelen aanvragen bij hun instelling als ze dat nodig vinden. Mantelzorgers kunnen mondmaskers en handschoenen via de apotheek krijgen.

Broos evenwicht

Van Rijn wil niet in zijn algemeenheid besluiten dat iedereen in deze zorgsectoren automatisch die beschermingsmiddelen krijgt. Ook omdat er nog altijd “een broos evenwicht blijft tussen vraag en aanbod van met name mondkapjes”, zei Van Rijn: “We moeten dat echt bewaken. Het is elke dag weer spannend of een fabriek de bestelde middelen kan leveren of dat een vliegtuig uit China echt vertrekt.”

Menselijk

In het debat liet minister De Jonge van VWS weten dat hij blij is om de bezoekregeling voor de verpleeghuizen en de gehandicaptenzorg binnenkort te kunnen verruimen: “Als ouders hun kinderen niet kunnen zien, dan is dat heel erg. Met de versoepeling hopen we tot een punt te komen waarmee het menselijke en het medisch noodzakelijke in beter in evenwicht is.”

De Jonge laat de mogelijkheid open dat bezoekers aan verpleeghuis of gehandicapteninstelling zich kunnen laten testen. Volgende week maandag begint in elke van de 25 GGD-regio’s één verpleeghuis met een pilot, waarmee De Jonge erachter wil komen wat de beste manier is om deze versoepeling vorm te geven.