Meer Nederlandse octrooiaanvragen voor medische technologie in 2022

Het aantal octrooiaanvragen in Nederland is afgelopen jaar met 3,5 procent gestegen. Medische technologie staat in de top drie van categorieën waarin de meeste nieuwe vinden zijn vastgelegd. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Europees Octrooibureau.

Nederland staat in de top 3 van Europese landen met de meeste octrooiaanvragen. Medische technologie speelt daarin een voorname rol, blijkt uit de cijfers van het bureau. Het aantal aanvragen in die categorie steeg met 0,6 procent. Voor een groot deel is dat te danken aan Philips. Het medtech-bedrijf is verantwoordelijk voor de meeste aanvragen.

Sterke groei

Wat opvalt in de cijfers is dat Nederland tegen de stroom in zwemt. Europees gezien daalt het aantal octrooiaanvragen met gemiddeld een half procent. In ons land steeg het juist met 3,5 procent, de sterkste groei in bijna tien jaar.

Nederland is de op twee na grootste aanvrager binnen de EU. “Hieruit blijkt dat de innovatiekracht van onder andere Nederlandse bedrijven vorig jaar fors bleef ondanks de internationale economische teruggang”, schrijft het Octrooibureau in een toelichting.

Vierde industriële revolutie

“Innovatieve bedrijven vervullen ook een voortrekkersrol onderweg naar een toekomst waarin de vierde industriële revolutie een steeds grotere impact heeft op verschillende economische sectoren en zich uitbreidt naar tal van gebieden, van vervoer tot gezondheidszorg”, zegt António Campinos, voorzitter van het Europees Octrooibureau. “Dit is zichtbaar in de significante groei van het aantal octrooiaanvragen op het gebied van digitale technologie en halfgeleiders.”