Meer onderzoeksgeld voor ziekenhuizen MST en ZGT

De financier is investeringsmaatschappij Reggeborgh. De aanstelling is voor drie jaar met als doel dat daarna een nieuw onderzoeksproject start. Dat meldt AD.

Focus op technologie

Volgens Mirre de Noo, directeur van Reggeborgh Medical, is de investering bedoeld om talentvolle artsen en technische geneeskundigen te behouden voor de regio. Een van de doelen is om Twente als top technologische regio beter te profileren.

Ad Claassen, bestuursvoorzitter van de medische staf van ZGT, geeft aan dat technologie steeds belangrijker is in de zorg. Volgens hem helpt de samenwerking met Reggeborgh in de focus op medische technologie in de ziekenhuiszorg.

Het is nog niet bekend wat voor soort onderzoek de ziekenhuizen gaan uitvoeren.