Meer patiënten met corona in ziekenhuizen

Van de opgenomen patiënten met covid-19 liggen er nu 1767 op de verpleegafdelingen, 23 meer dan maandag. Op de intensive care nam het aantal coronapatiënten het afgelopen etmaal met 7 af tot 678.

“Ondanks een stijging in het aantal nieuwe opnames, verwachten we dat de dalende trend traag blijft doorzetten. Het is nog onduidelijk wat het effect van de Britse Covid-variant is op het aantal covid-besmettingen en de ic- en kliniekbezetting in Nederland”, aldus het LCPS in een toelichting. De organisatie is hier bezorgd over: “Want de Britse covidvariant is veel besmettelijker. Hierdoor kan het aantal besmettingen en de instroom op de ic en in de kliniek snel toenemen”.

Het RIVM heeft afgelopen etmaal 4335 positieve coronatests geregistreerd. Het aantal meldingen dat tussen maandag- en dinsdagochtend binnenkwam, ligt lager dan een dag eerder, toen het instituut volgens gecorrigeerde cijfers 4814 meldingen binnenkreeg over nieuwe besmettingen. (ANP)