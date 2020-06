Meer vrouwelijke dan mannelijke onderzoekers bij umc’s

Dat meldt het Rathenau Instituut. Ruim 60 procent van de onderzoekers daar is vrouw en 40 procent man. “Op universiteiten ligt die verhouding net andersom”, aldus het instituut.

Onder de medisch specialisten bij de umc ’s zijn de vrouwen nog in de minderheid, maar ook daar lopen ze in. Drie jaar geleden was nog 43 procent van de specialisten in de umc’s vrouw, nu is hun aandeel bijna 48 procent, telde het instituut. “Het lijkt een kwestie van tijd voordat vrouwen ook hier in de meerderheid zijn.” De mannen domineren hier alleen onder de vijftigplussers. (ANP)