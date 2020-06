Meerderheid mantelzorgers wil bij tweede golf meer contact

Als er een tweede coronagolf komt, mag dat niet met zo’n strenge bezoekregeling in verpleeghuizen gepaard gaan als in de afgelopen maanden. Dat vinden mantelzorgers, die het moeilijk vonden dat ze hun contact en zorg niet konden voortzetten, blijkt uit onderzoek van de zorgkantoren en MWM2.

De zorgkantoren van Zorg en Zekerheid, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis maken dat maandagmiddag bekend.

De respondenten in het onderzoek begrijpen dat er gezondheidsrisico’s kleven aan bezoek in het verpleeghuis, maar toch willen ze meer contact. Ongeveer 52 procent van de ondervraagde mantelzorgers van verpleeghuisbewoners wil een verdere versoepeling van de bezoekregeling. Die groep denkt dat het mogelijk is als er meer ruimte komt voor maatwerk voor bijzondere gebeurtenissen of als iemand achteruit gaat. De overige groep wil doorgaans de bezoekregeling hetzelfde houden.

Worsteling

Zilveren Kruis meldt de ervaringen van zorgaanbieder Zorgspectrum. Bestuurder Vivian Broex zegt in de verklaring dat ze daar worstelde met begrippen ‘veiligheid’ en ‘welbevinden’ omdat ze niet om de collectieve maatregelen heen kon. Broex: “Ik hoop dat we een tweede golf kunnen voorkomen, maar anders willen wij onoit meer collectief de deuren van verpleeghuizen op slot. Maatwerk moet mogelijk zijn, zodat er keuze is.”

‘Transparantie gewenst’

Vanaf 1 juli worden bezoekregelingen voor verpleeghuizen versoepeld. Maar tegelijkertijd is er nog angst. De zorgkantoren stellen te merken dat er bij zorgaanbieders en cliënten terughoudendheid is bij besluiten tot nieuwe opnames. Georgette Fijneman, directievoorzitter van Zilveren Kruis, stelt in een verklaring te hopen dat er richting een eventuele tweede golf duidelijkheid komt over de mogelijkheden voor bezoek en contact. De oproep die voortkomt uit het onderzoek en de ervaringen van Zorgspectrum is duidelijk: welbevinden en kwaliteit van leven verdienen een grote plek in bezoekregelingen en richtlijnen. Transparantie over de maatregelen is bij een volgende golf gewenst.”