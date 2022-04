Meerjarencontract Menzis en UMCG succesvol

De langetermijnafspraken die Menzis en UMCG in 2017 met elkaar maakten, hebben hun vruchten afgeworpen. Zo hebben de verzekeraar en het ziekenhuis de hartzorg opnieuw ingericht, samengewerkt met het scherper inkopen en tegengaan van verspilling van dure medicijnen en een dashboard gebouwd. “Maar er is ook nog veel te doen. We moeten verdiepen, verbreden en door”, aldus UMCG-bestuurder Stephanie Klein Nagelvoort-Schuit.

Voor het UMCG is Menzis de belangrijkste verzekeraar. Andersom is het UMCG een belangrijk ziekenhuis voor Menzis. In plaats van ieder jaar opnieuw onderhandelen over het af te sluiten contract, hebben Menzis en UMCG in 2017 een meerjarenovereenkomst voor 5 jaar afgesloten. Hierin werden niet alleen volume en prijzen vastgelegd, maar ook een gezamenlijke inspanningsverplichting om te komen tot zorginnovatie, meer samenwerking in de regio, verbetering van de organisatie van de zorg en kostenbesparing voor patiënten en verzekerden. Daarbij deelden het UMCG en Menzis kennis en data binnen diverse projecten.

Hartzorg opnieuw ingericht

Zo ook binnen het project Hartnet, dat het doel heeft de organisatie van cardiologische zorg te verbeteren. Samen met andere ziekenhuizen, huisartsen en belangenverenigingen hebben het UMCG en Menzis de hartzorg opnieuw ingericht voor Groningse en Drentse patiënten. Daarbij blijft de eigen huisarts het eerste aanspreekpunt en gaat de patiënt indien nodig naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis voor behandeling of een operatie. Alleen voor hoog-specialistische zorg gaat de patiënt naar het UMCG.

Om de kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken, is een dashboard binnen de niertransplantatie geïntroduceerd. Daarin worden leefstijl en de cardiovasculaire risico’s van niertransplantatiepatiënten inzichtelijk gemaakt. Met de komst van het dashboard kan de afdeling de eigen zorguitkomsten monitoren en kan per zorgverlener de uitkomsten bekeken worden. “Blijkt de ene arts heel succesvol in het helpen van patiënten om te stoppen met roken of hun zoutinname te verminderen, dan kunnen collega’s daar wat van leren”, aldus het UMCG. Inmiddels is het dashboard ook naar andere UMCG-afdelingen opgeschaald.

Dure geneesmiddelen

Verder is er samengewerkt rondom dure geneesmiddelen. Zo wordt er scherper ingekocht en verspilling voorkomen door beter met afgepaste hoeveelheden te werken. Daarnaast zijn patiënten waar mogelijk actief overgezet van een duur merkgeneesmiddel naar een vergelijkbaar generiek geneesmiddel. “Hiermee is het gelukt de enorme groei van de kosten voor dure geneesmiddelen te drukken”, aldus het UMCG.

Dit jaar lopen de meerjarenafspraken af. “De intentie is om later dit jaar opnieuw te komen tot meerjarenafspraak”, meldt het Groningse umc.