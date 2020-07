Meeste gemeenten hebben geen visie op woonvraag ouderen

Slechts één op de drie gemeenten heeft een woonzorgvisie voor ouderen en kwetsbare groepen. De helft van de gemeenten heeft niet eens een analyse van de woonzorg-opgaven in de toekomst.

Dat concludeert de Taskforce Wonen en Zorg op basis van een nulmeting bij bestuurders van alle gemeenten en woningcorporaties. De taskforce bestaat uit de VNG, Actiz, branchevereniging van woningcorporaties Aedes en de ministeries van VWS en Binnenlandse Zaken.

Ingewikkeld

Diverse factoren belemmeren de realisatie van een visie, aldus de Taskforce Wonen en Zorg: “Het begint al bij het besef van gemeenten dat samenwerking tussen het sociaal en ruimtelijk domein essentieel is en dat zij de regie moeten pakken. “Ook het bij elkaar brengen van partijen met verschillende belangen blijft een ingewikkelde opgave. En dan spelen er taaie vraagstukken op het gebied van beschikbare ruimte en het rondkrijgen van de businesscase voor nieuwe woonzorgvormen. “

Taskforce-voorzitter Hans Adriani: “Veel mensen willen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen en regie op het eigen leven behouden. Daar zijn dan wel voldoende geschikte woningen voor nodig, waar zorg en ondersteuning beschikbaar zijn. Het bouwen en verbouwen van die woningen gaat nog veel te langzaam.”

Juiste keuzes

Met de Taskforce wil Adriani bij bestuurders van gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen dat aanjagen: “Om lokaal de juiste keuzes te maken, zijn een woonzorganalyse en een woonzorgvisie belangrijke bouwstenen. De nulmeting laat zien dat er nog zo’n 200 woonzorganalyses gemaakt moeten worden. En dat is pas het begin.”

Medewerkers van de Taskforce gaan na de zomer het land in om gemeenten te helpen bij hun opgaven. Adriani wijst ook op “mooie voorbeelden” hoe het wel kan. Hij wijst onder meer op Wijk bij Duurstede, waar het thema wonen en zorg al een aantal jaren op de agenda staat.

Levensloopbestendig

Wethouder Wil Kosterman van Wijk bij Duurstede: “Ondanks onze schaarse ruimte zetten we bij sociale nieuwbouw en renovatie al jaren in op levensloopbestendig bouwen. Daarnaast hebben we preventieagenda’s met afspraken rond signalering, zorg en ondersteuning van kwetsbare inwoners. Woningcorporaties, wijkteams, zorginstellingen en gemeente werken daarin nauw samen.

Ook de recente intentieverklaring in Amsterdam om in vijf jaar 2000 geclusterde ouderenwoningen te realiseren, is volgens de Taskforce een voorbeeld dat “inspireert en navolging verdient”.